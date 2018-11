Aggiudicati lavori di Piazza Mercato per un milione di euro e il comune rilancia un concorso di idee

OLBIA. «Visto il successo del concorso di idee “Coloriamo Piazza Mercato” e la grande partecipazione, abbiamo riaperto i termini e i progetti potranno essere nuovamente presentati fino a venerdì 16 novembre – afferma il Sindaco Settimo Nizzi - Il progetto nasce dall’esigenza di riappropriarsi di uno spazio che in passato è stato il fulcro e il simbolo della nostra comunità, ha avuto un forte valore sociale in quanto sede del mercato cittadino. La riqualificazione della piazza, ubicata nel centro storico di Olbia, in un contesto urbano con caratteristiche e peculiarità uniche, è inserita nell’ottica della rigenerazione urbana e valorizzazione su scala locale e territoriale che questa amministrazione sta portando avanti».







Il concorso di idee si aggiunge agli interventi strutturali previsti nei parcheggi sotterranei ed alla tettoia, che sono stati appaltati all'impresa Angius di Sassari per un milione di euro e che partiranno a breve. In questo modo l’aspetto estetico della piazza accompagnerà aspetti fondamentali per la fruizione della stessa.Il concorso intende selezionare le migliori idee che riescano ad esprimere soluzioni originali e innovative per la valorizzazione di uno spazio pubblico che aspira ad essere un luogo di aggregazione, di cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali. Il concorso è rivolto ad architetti, designers, creativi, giovani professionisti e studenti di età non superiore ai quaranta anni. La partecipazione può essere individuale o di gruppo. Le domande di partecipazione ed il materiale a corredo del progetto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it, entro il 16 novembre 2018. Chi ha inviato il progetto in ritardo rispetto alla prima scadenza (31 ottobre) dovrà presentarlo nuovamente.

