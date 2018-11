Conto alla rovescia per la seconda edizione di Chocomoments a Olbia dal 23 al 25 novembre

La Festa del Cioccolato apre i battenti venerdì 23 con le lezioni didattiche per gli studenti degli istituti della città e la partecipazione speciale di una rappresentanza dell’Olbia Calcio, in programma dalle 10.00 alle 14.00 presso la Fabbrica del Cioccolato, il laboratorio a cielo aperto dove sarà possibile scoprire tutti i segreti della lavorazione artigianale del cioccolato: dalla fava di cacao al cioccolatino finito. Sabato e domenica alle 15.00 si terranno i divertenti cooking “Come nasce una sacher” e “Come nasce un pralina”. Ma c’è di più. Sabato alle 18.00 ci attende la dimostrazione live della pralina speciale dedicata ad Olbia, un omaggio alla città con uno dei suoi prodotti tipici, ingrediente a sorpresa che sarà svelato solo all’ultimo minuto. E domenica allo stesso orario, un nuovo cooking show dove saranno svelati tutti i trucchi del mestiere di chi ama e vive di cioccolato. C’è grande attesa anche per la nuova sfida lanciata dalla squadra dei maestri cioccolatieri Chocomoments e che si terrà venerdì alle ore 18.00: una maratona che porterà alla realizzazione di una tavoletta di cioccolato lunga 25 metri, 5 in più rispetto alla precedente edizione della festa, poi offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie. Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 12.00, gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments. Ci sarà inoltre la grande mostra mercato del cioccolato dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le sculture di cioccolato e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.

Un’occasione per apprezzare tutte le ghiotte e raffinate creazioni al cioccolato e approfittare del Black Friday 2018 per fare shopping nei negozi del centro.«Torna ad Olbia la dolcezza del cioccolato. Una grande gioia per grandi e piccini, che potranno partecipare alle tante attività che fanno parte del festival. Abbiamo pensato a questa manifestazione in corrispondenza del black friday organizzato da Confcommercio per costruire insieme agli operatori un evento attrattivo. Invitiamo i nostri concittadini a partecipare e a farsi sedurre dalle dolcezze che accompagneranno l’evento» afferma l’Assessore alla cultura Sabrina Serra.