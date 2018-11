Ordinanza di divieto di raccolta di cozze nel Golfo di Olbia, presenza del batterio Escherichia coli

OLBIA. Le analisi effettuate dal dipartimento di prevenzione servizio igiene allevamenti hanno riscontrato la presenza del batterio escherichia coli nelle acque di Cala Saccaia, Isola del cacallo, foci del Padrongianus e Seno Cocciani dove vengono allevate le cozze. Per questo motivo il comune, attraverso il vice sindaco, ha appena firmato un'ordinanza di divieto di raccolta delle cozze. Il dispositivo, riportato qui integralmente, resterà valido fino alla nuova comunicazione del Comune.







"OGGETTO: divieto di raccolta della zona di produzione del golfo di Olbia: 1) Cala Saccaia; 2) Isola del Cavallo/Scoglio di Mezzocammino/Foci del Padrongianus; 3) Seno Cocciani , con divieto di immissione al consumo umano di MBV non conformi alla classe tipo B

IL VICESINDACOVista la nota dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene allevamenti e produzioni Zootecniche della ATS - ASSL Olbia, del 09/11/2018, con la quale:- a seguito di non conformità per presenza di E.coli, nel:Poligono I del Golfo di Olbia denominato Cala Saccaia, nelle stazioni di prelievo P. 1 di 9200 MPN/100 g. e P. 2 di 16000 MPN/100 g.;Poligono II del Golfo di Olbia denominato Isola del Cavallo/Scoglio di Mezzocammino/Foci del Padrongianus, nella stazione di prelievo campioni P. 1 di 9200 MPN/100 g.;Poligono III del Golfo di Olbia denominato Seno Cocciani, nella stazione di prelievo campioni P. 1 di 16000 MPN/100 g.;tutti i campioni (sottoelencati ) in quantità superiore alla classe sanitaria di Tipo “ B “ (4600 MPN/100 g) sui molluschi bivalvi vivi (mitili) prelevati dal Servizio Igiene allevamenti e produzioni Zootecniche della ATS - ASSL Olbia, in data 06/11/2018, rispettivamente con verbali n° 544/C – 542/C , 530/C e 546/C, visti rispettivamente i rapporti di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Sassari n. 119714/2018 (accettazione n. 86497 del 07/11/2018), n. 119713/2018 (accettazione n. 86484 del 07/11/2018), n. 119717/2018 (accettazione n. 86541 del 07/11/2018) e n. 119712/2018 (accettazione n. 86468 del 07/11/2018), pubblicati sul servizio CORAN on-line dello stesso Istituto in data 09/11/2018 ed acquisiti in pari data al prot. N. PG/2018/357467;è stata richiesta l’adozione di un ordinanza temporanea a carattere cautelativo ed urgente di divieto di raccolta e di immissione al consumo umano diretto di MBV (mitili) non conformi alla classe di tipo “B”, provenienti dalle zone succitate, in concessione al Consorzio Molluschicoltori di Olbia;Considerato l’urgenza di provvedere in merito;Visto il D. Lgs. 267/2000 ed espressamente l’art. 50, comma 5; Visto art. 191 del D.Lgs. 152/2006;ORDINAPer i motivi espressi in premessa, al Consorzio Molluschicoltori di Olbia, in via temporanea e a carattere cautelativo ed urgente, la chiusura al prelievo e immissione al consumo umanoOrdinanza del Sindaco N. 95 del 09/11/2018 Pagina 1 di 2diretto di Molluschi Bivalvi Vivi(mitili) non conformi alla classe di tipo “B” – Piano Regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei MBV, provenienti dalle zona di produzione del Golfo di Olbia, denominate: 1) Cala Saccaia (Poligono I); 2) Isola del Cavallo/Scoglio di Mezzocammino/Foci del Padrongianus (poligono II); 3) Seno Cocciani (Poligono III);• Si concede, su richiesta dell’OSA, deroga ai sensi del Piano Regionale di Monitoraggio MBV – revisione 2016 , per l’invio dei MBV eventualmente raccolti ad una zona di stabulazione, per una stabulazione di lunga durata (minimo 2 mesi) o l’invio degli MBV ad uno stabilimento di trasformazione;DISPONEAl Consorzio Molluschicoltori di Olbia;Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Olbia;Al Servizio Igiene allevamenti e produzioni Zootecniche della ATS - ASSL Olbia; Al Comando Polizia Municipale;La violazione della presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato , con le sanzioni previste dal D. Lgs. 193/2007, art. 6 comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ ufficio. Responsabile del Procedimento: Dott. Dino Ragaglia.IL VICESINDACO Angelo Cocciu".