Domenica nera per l'Olbia che incassa una pesante sconfitta 1-4 contro il Gozzano

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

" esulta per ben quattro volte contro una squadra bianca incapace di produrre una reazione per raddrizzare la gara.. Poi, dopo una fase di allenamento, il Gozzano passa inopinatamente in vantaggio capitalizzando gli sviluppi confusi di un corner con Emiliano che di testa batte Marson. È il 33' e per la squadra di Filippi inizia la dura salita di un pomeriggio da dimenticare. Tanto che al 45', a tempo quasi scaduto, da un calcio piazzato in attacco l'Olbia subisce una ripartenza letale con Evan's che entra e gioca in area e dopo una serie di rimpalli Palazzolo raddoppia.. L'Olbia però si allunga e diventa ancor già vulnerabile: al 76' il Gozzano cala il poker con Rolfini. Nei minuti di recupero il sussulto d'orgoglio arriva da uno strappo di Vallocchia che serve Senesi il cui tiro dal limite si insacca alle spalle di Casadei.Partita e punti al Gozzano. All'Olbia il dovere di dover analizzare i perché di un ko concesso in maniera troppo ingenua, Riflessione e ripartenza. Da domani si pensa al Pisa.OLBIA: Marson, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Calamai, Biancu (59’ Ogunseye), Ragatzu, Ceter (64’ Senesi). A disp.: Crosta, Van der Want, Vergara, Pitzalis, Cusumano, Pisano, Pennington, Martiniello. All.: Michele FilippiGOZZANO: Casadei, Emiliano, Gigli, Bini, Tumminelli (59’ Manè), Gemelli, Grossi (59’ Secondo), Palazzolo, Evan’s (82’ Tordini), Rolando (72’ Rolfini), Carletti (82’ Libertazzi). A disp.: Brugnoni, Petris, Romeo, Silvestroni, Acunzo, Bruzzanti, Rizzo. All.: Antonio SodaARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano e da Luca Feraboli di Brescia.MARCATORI: 33’ Emiliano, 45’ e 56’ Palazzolo, 76’ Rolfini, 91’ Senesi (O)AMMONITI: 42’ Tumminelli, 67’ Evan’sNOTE: Spettatori: 800 circa. Recupero 0 pt, 3’ st