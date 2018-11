Salvatore Ligios ospite giovedì a Olbia della settima edizione di "Storie di un attimo"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Prosegue la settima edizione di “Storie di un attimo”, il festival popolare della fotografia organizzato dall’associazione Argonauti. La manifestazione, che conta diciannove mostre visitabili fino al 3 dicembre, prevede anche una interessante serie di incontri con i maestri della fotografia. Giovedì 15 novembre, alle 18.30, il salotto letterario Civico 33 di corso Umberto avrà come ospite Salvatore Ligios. Il celebre fotografo sardo, che ha esposto in diversi paesi europei e che ha pubblicato decine di libri fotografici, a Olbia presenterà “Sogni meridiani – Facce di sardi/due, viaggio nella poesia contemporanea in Sardegna”, edito da Soter editrice e nato da un progetto dell’associazione culturale Su Palatu Fotografia. Si tratta di un libro che racconta, attraverso straordinari scatti e versi in rima, l’arte di ben sessanta poeti contemporanei sardi. Un lavoro di alto livello che rappresenta un importante contributo alla memoria e alla salvaguardia di uno degli aspetti più centrali della cultura isolana. A Olbia interverranno i poeti Marella Giovannelli, Mario Pischedda e Domenico Battaglia, più lo stesso Salvatore Ligios e Marco Navone dell’associazione Argonauti. Il festival è organizzato con il patrocinio del Comune di Olbia e con la collaborazione di Isre, Ilisso, Galleria del refettorio, Fondazione di Sardegna, Area marina protetta di Tavolara e Le vie delle foto.LE MOSTRE. I protagonisti della settima edizione di “Storie di un attimo” sono fotografi di fama internazionale, fotografi meno titolati e anche fotografi amatoriali. Le loro esposizioni sono allestite in numerose location, la maggior parte nel centro storico olbiese: Società dello stucco, Politecnico Argonauti, Civico 33, Galleria del Corso, Area marina protetta di Tavolara, Museo archeologico, Stage on studio, Libreria Ubik e Galleria del refettorio. In tutto diciannove le mostre volute da Argonauti. Ci sono quelle messe a disposizione dalla Fondazione di Sardegna: “Un fotografo in viaggio: Gianni Berengo Gardin e la Sardegna nuragica” e “Asinara” di Marco Delogu. Poi quella concessa dall’Isre: “Fotografie di Nuoro e della Sardegna nel primo Novecento” di Raffaele Ciceri. Si prosegue con “Il mio Time in jazz” di Roberto Sanna, “Il pesce d’oro” di Nelly Dietzel, “Sas Baddes, l’agonia della foresta” di Domenico Ruiu, “Ancoramento” di Simona Scalas e Francesco Pittorru, “TimeSlice” di Richard Silver, “Magic words” di Margherita Kareva, “Streets” di Gyula Salusinsky, “Maria Lai, Orme di leggi” di Gianni Polinas, “Golfo Aranci” di Marianne Sin-Pfaltzer, “Le ceneri della rotta balcanica” di Andrea Mignogna e “Sentieri di libertà” a cura di Andalas de Amistade e Csm. Infine le mostre di autori vari come “Soffia, balenottere e delfini del canyon di Caprera e del santuario Pelagos”, a cura di Seame Sardinia, “Dove c’è un filo c’è una traccia”, “Popular, appunti fotografici”, “Dive e maggiorate” e “Il cinema che legge”. Le mostre sono visitabili dalle 16 alle 20. Solo quelle allestite al museo archeologico e alla libreria Ubik seguiranno gli orari di apertura delle strutture.INCONTRI E MERCATINO. Numerosi gli incontri organizzati nell’ambito del festival. Lo scorso 9 novembre la proiezione del docu-film relativo alla mostra itinerante “Sentieri di libertà” realizzata da Andalas de Amistade trekking asd con la collaborazione del Csm di Olbia e Sanluri. Giovedì 15, dunque, l’incontro con Salvatore Ligios. Il giorno successivo, venerdì 16 alle 18.30 alla Libreria Ubik, l’incontro su “Le ceneri della rotta balcanica” del fotografo olbiese Andrea Mignogna. Invece il 24 novembre al civico 33 di corso Umberto sarà la volta di “Intorno a la Janna a Lianti”, le indagini fotografiche su limiti e passaggi di Nanni Angeli. Il primo dicembre, in corso Umberto 33, l’incontro sul tema “Mostrami - Come organizzare una mostra fotografica di successo” con Linda Simeone e Angela Del Prete. Infine il 4 dicembre nella sede dell’Amp di Tavolara la visita guidata alla mostra “Soffia” a cura di Seame Sardinia. Nel corso della manifestazione si terrà anche una serie di proiezioni fotografiche al Politecnico Argonauti, in via Romana, nel cuore del centro storico. Invece domenica 25 novembre, nella Galleria del Corso, in corso Umberto dalle 9 alle 13, la settima mostra-mercato per lo scambio di macchine fotografiche usate e da collezione.