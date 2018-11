Questa sera sfida al vertice della Dinamo contro Szolnok

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il Banco si presenta in Ungheria imbattuta in coppa mentre i padroni di casa vorranno vendicare la sfida di andata al PalaSerradimigni dove, dopo essere stati avanti anche di 20 lunghezze, hanno subito la rimonta biancoverde e la sconfitta finale (98-94). Per gli uomini di coach Esposito l’obiettivo è blindare la prima posizione e chiudere la stagione regolare imbattuti.L’avversaria: Szolnoki Olaj. La squadra ungherese è una vecchia conoscenza della Dinamo Banco di Sardegna che ha incontrato Szolnok per la prima volta nelle Last 32 di Eurocup nella stagione 2015-2016. Le strade del Banco e della squadra magiara si sono incrociate ancora nella stagione 2016-2017 quando entrambe sono state inserite nel gruppo E di Basketball Champions League. Questa sera la squadra che calcherà il parquet del PalaSerradimigni è una formazione che può contare su due-tre pedine chiave, coadiuvate dai tanti giocatori nazionali. La squadra allenata da coach Dragan Aleksic è reduce dalla vittoria dell’ottavo titolo nazionale e della coppa di Ungheria, conquistate nella passata stagione. La stella del sistema è la guardia David Vojvoda, a Szolnok dal 2013, coadiuvato dall’asse guardia-pivot formato dall’americano Jaylin Airington e il centro croato Luka Andric. Altra pedina fondamentale alla corte di coach Aleksic è Strahinja Milosevic, ala serba classe 1985. All’andata al PalaSerradimigni i giganti si imposero nel finale 98-94: questa sera a Szolnok gli uomini di coach Esposito si giocano la permanenza in vetta alla classifica del gruppo H.Diretta su Dinamo Tv. Il Game 5 sarà trasmesso in diretta su Dinamo Tv grazie alla collaborazione con Directa Sport e la telecronaca di Roberto Rubiu: la diretta partirà alle 18 sulla pagina ufficiale Dinamo Sassari Official.Diretta in Club House. La sfida di questa sera sarà trasmessa in diretta nella Club House di via Nenni a Sassari: ingresso gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto allo 079275075.