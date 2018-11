Sabato a Olbia grande Festa del Tennis in aeroporto, verranno assegnate due borse di studio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nell'area check-in saranno allestiti cinque mini campi da tennis dove i bambini di età compresa dai 4 ai 10 anni avranno l’opportunità di conoscere questa disciplina sportiva ed esercitarsi con i maestri del Tennis Club Terranova.Nel corso della serata verranno consegnate due borse di studio per la pratica del tennis presso il Tennis Club Terranova finanziate da Geasar. La prima è relativa alla conclusione del Progetto Scuola, avviato a novembre 2018 dal Tennis Club Terranova con la scuola elementare di via Vignola, mentre la seconda, invece, verrà assegnata sulla base delle indicazioni da parte dei maestri che valuteranno la predisposizione dei bambini emersa durante la manifestazione.L’evento si inserisce nell’ambito del progetto di sostegno alle attività culturali e sportive destinate ai giovani del territorio promosso dall’aeroporto di Olbia. Oltre al supporto delle associazioni sportive giovanili, infatti, Geasar porta avanti una serie di iniziative di coinvolgimento delle scuole elementari e medie in attività culturali, ricreative e formative come visite guidate dell’aeroporto e degli hangar, laboratori didattici Artport, progetti scuola. A fare da contorno alla manifestazione ci sarà l'animazione con le mascotte e trucca bimbi. La serata sarà presentata dall' agro-deejay Max Borrelli. Per l’occasione il parcheggio sarà gratuito.