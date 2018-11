Incontro a Olbia sul turismo, Confidi Sardegna: "Criticità nei trasporti e nella viabilità"

OLBIA. Durante l’incontro di stamattina a Olbia organizzato da Confidi Sardegna per le imprese turistiche, è emersa ancora una volta la necessità di far crescere in maniera importante un settore, quello turistico, che insieme all’agroalimentare in Sardegna rappresenta circa ill 10% del PIL sardo: “Purtroppo, una delle vulnerabilità nell’offerta ricettiva – ha dichiarato il Presidente di Confidi Sardegna Achille Carlini – risiede nella viabilità e nel trasporto pubblico. Per superarla, è importante creare le giuste sinergie tra operatori del settore dei trasporti e istituzioni, e favorire misure che compensino gli svantaggi oggettivi che l’insularità comporta. L’obiettivo è quello di concorrere al superamento della stagionalità dell’offerta turistica”.







E investire su un turismo destagionalizzato significa anche investire sulla professionalizzazione e su un’offerta alternativa che deve crescere “Come quella legata al turismo rurale e tutto quel segmento che non appartiene al turismo balneare, che è ancora inferiore al 5%” racconta il prof. Carlo Marcetti, Docente di economia dei trasporti e politiche per il turismo.







Della stessa idea, anche il Direttore di Confidi Sardegna Alessandro Tronci: “La nostra Isola ha una morfologia tale che permetterebbe di diversificare l’offerta turistica, puntare a tutte quelle altre possibilità che abbiamo oltre al turismo balneare, ad esempio quello sportivo, archeologico, rurale, enogastronomico, quello legato all’economia del mare. E guardare anche ad un’offerta ricettiva in grado di accogliere una fetta non indifferente di turisti, la terza età”.





Sono state tante le ‘ricette’ proposte da Confidi Sardegna, dagli imprenditori presenti e dai relatori ospiti - tra cui Banco di Sardegna partner dell’evento, Ordine dei Commercialisti, Confindustria Sardegna e C.R.P. Regione Sardegna – molte delle quali volte a proporre il superamento di un’offerta turistica ancora legata alla stagionalità: “Ma bisogna tenere presente che l’allungamento della stagione turistica è ancora una chimera: siamo abituati a essere concreti e fornire alle aziende soluzioni che siano legate alla gestione reale e realistica della loro impresa.







Per questo – continua Tronci - abbiamo pensato anche noi ad alcune ‘ricette’, naturalmente finanziarie, tra cui strumenti veloci e flessibili. Ad esempio, per una programmazione di breve periodo, insieme al Banco di Sardegna, abbiamo scelto di proporre agli imprenditori del settore turistico un prodotto veloce, che consenta all’imprenditore di restituire il prestito nei periodi in cui si concentrano i maggiori incassi, quindi un prodotto legato ai flussi stagionali. Se invece andiamo su una programmazione di medio-lungo periodo, ci sono prodotti a 24 o 60 mesi che possono servire, per esempio, per fare ristrutturazioni o per affrontare le spese legate all’internazionalizzazione, sempre a tassi convenienti e tempi rapidi e naturalmente sempre legati ai flussi stagionali”.

