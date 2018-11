Emergenza cozze rientrata a Olbia, il comune revoca ordinanza di divieto di raccolta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N 95 DEL 09/11/2018.Richiamata la propria ordinanza N° 95 del 09/11/2018, con la quale si ordinava al Consorzio Molluschicoltori di Olbia, in via temporanea e a carattere cautelativo ed urgente, la chiusura al prelievo e immissione al consumo umano diretto di Molluschi Bivalvi Vivi (mitili) non conformi alla classe di tipo “B” – Piano Regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei MBV, provenienti dalle seguenti zone di produzione del Golfo di Olbia, Poligono I del Golfo di Olbia denominato Cala Saccaia; Poligono II del Golfo di Olbia denominato Isola del Cavallo/Scoglio di Mezzocammino/Focidel Padrongianus; Poligono III del Golfo di Olbia denominato Seno Cocciani;Vista la nota della ASSL di Olbia, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, Prot. n. 0365516 del 16/11/2018, con la quale si chiede la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 95 del 09/11/2018;Dato atto che, non sussistono più i presupposti affinché la citata Ordinanza rimanga in vigore; Visto il D. Lgs. 267/2000;ORDINALa revoca, per le motivazioni di cui in premessa, della propria ordinanza N° 95 del 09/11/2018, con la quale si ordinava al Consorzio Molluschicoltori di Olbia, in via temporanea e a carattere cautelativo ed urgente, la chiusura al prelievo e immissione al consumo umano diretto di Molluschi Bivalvi Vivi (mitili) non conformi alla classe di tipo “B” – Piano Regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei MBV, provenienti dalle seguenti zone di produzione del Golfo di Olbia: Poligono I del Golfo di Olbia denominato Cala Saccaia; Poligono II del Golfo di Olbia denominato Isola del Cavallo/Scoglio di Mezzocammino/Focidel Padrongianus; Poligono III del Golfo di Olbia denominato Seno Cocciani;DISPONELa trasmissione del presente provvedimento:_ Al Consorzio Molluschicoltori di Olbia;_ Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Olbia;_ Al Servizio Igiene allevamenti e produzioni Zootecniche della ATS - ASSL Olbia;_ Al Comando Polizia Municipale.Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.Ordinanza del Sindaco N. 97 del 16/11/2018 Pagina 1 di 2Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio. Responsabile del Procedimento: Dr. Dino Ragaglia.