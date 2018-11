Discariche abusive a Olbia con oltre 35 tonnellate di rifiuti, denunciati i responsabili **VIDEO**

, quale forza di polizia economico- finanziaria, svolge anche attività in materia di tutela ambientale finalizzata da un lato alla salvaguardia della salute pubblica e dall’altro alla scoperta di fattispecie di reati connessi all’illecito smaltimento di rifiuti quali evasione fiscale, false fatturazioni, frodi comunitarie. Proprio nei giorni scorsi, i Finanzieri del Gruppo di Olbia hanno individuato nella periferia della Città due vaste aree, per un totale di oltre 870 metri quadri, adibite allo stoccaggio di rifiuti ferrosi.anche se classificati come non pericolosi, erano state accatastate sul terreno e in vecchi cassoni senza le necessarie autorizzazioni pronti per la successiva rivendita “in nero” ad alcune aziende del settore operanti prevalentemente nella parte meridionale dell’Isola. I militari hanno proceduto al sequestro dei terreni e denunciato i proprietari alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dalle norme del Testo Unico dell’Ambiente.

