Olbia ricorda le vittime dell'alluvione: rammarico per la scarsa partecipazione alla fiaccolata

OLBIA. Le luci delle fiaccole scaldano una serata sferzata dal freddo. Il corteo si nuove silenzioso per le vie del fango. Un passo veloce, uno striscione in testa “Insieme per non dimenticare, 18 novembre 2013- 18 novembre 2018. Cinque anni da quella tragedia, dal Ciclone Cleopatra, che ha spazzato via la vita di tredici persone solo in Gallura. Ed ecco allora, come ogni anno, i cittadini che si stringono e ricordano quei tragici momenti attraversando le vie del fango, costeggiando i canali ricolmi d’acqua che anche ieri scorrevano impetuosi. Dalla chiesa di Sant’Antonio fino al canale dove morirono una donna con sua figlia in via Belgio. Le persone presenti sono stupite per la scarsa partecipazione della città che anno dopo anno va sempre di più scemando. Qualcuno parla di memoria corta, qualcun altro di menefreghismo, altri di freddo. Gli organizzatori non mollano e continueranno a riproporre la manifestazione, "perché e un dovere ricordare".







Riecheggiano le parole di Carolina Serreri moglie e madre di Francesco ed Enrico morti durante l'alluvione, nella lettera che alla vigilia della fiaccolata, ha scritto alla città e ai suoi concittadini lamentando il silenzio, denunciando una sorta di abbandono della memoria di quelle vittime, di quel disastroso evento. Eppure nonostante gli olbiesi che sono rimasti a casa, ci sono centinaia di persone che resistono al freddo e all'indifferenza, che sfilano in via Lazio, via Amba Alagi, via Ungheria, via Belgio accompagnati dalla polizia locale che li scorta. In molti hanno poi lamentato l'assenza alla fiaccolata delle rappresentanze delle forze dell’ordine (presenti alla messa), polizia, carabinieri e guardia di finanza che invece proprio in quei giorni sono stati fondamentali per la gestione dell’emergenza insieme ai militari della Brigata Sassari, del genio di Macomer, dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera. Qualche minuto prima proprio Don Theron, durante la messa in ricordo delle vittime dell’alluvione, aveva lanciato l’appello a non dimenticare, a ricordare sempre questo evento così drammatico per la città di Olbia e per tutta la Gallura.

