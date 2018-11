Ecco i convocati per Chiavari, l'Olbia in trasferta a caccia dei tre punti

OLBIA. Neanche il tempo di disfare le valigie che l'Olbia si rimette in viaggio. Tornata da Pisa con un punto meritato che ha seminato fiducia e ottimismo, il clan biancolbiese, completato l'allenamento, si è messo in marcia questa mattina per raggiungere Alghero da dove, nel primo pomeriggio, si imbarcherà sul volo diretto a Torino. Dal capoluogo piemontese, lo spostamento verso la Liguria: domani, alle 14.30, l'Olbia si presenta a Chiavari senza nascondere l'ambizione di poter incidere le prime crepe sulla corazza dell'Entella, ad oggi - con cinque partite disputate - unica compagine imbattuta del girone A.



Si gioca dunque il recupero della 3ª giornata di campionato e rispetto alla sfida dell'Arena Garibaldi, mister Carboni ritrova tra i disponibili il centrale difensivo Bellodi, di rientro dalla convocazione in azzurro e, scontati i due turni di squalifica, il centrocampista Joseph Tetteh, mentre dovrà fare a meno dell'attaccante Martiniello, che si aggiunge così al lungodegente Caligara nella lista degli assenti. Nel gruppo e nello staff si respira voglia di compiere una nuova impresa e di tornare dal Tigullio con altri punti pesanti.



Di seguito l'elenco completo dei Guardiani del Faro convocati:



PORTIERI

Luca CROSTA, Leonardo MARSON, Maarten VAN DER WANT



DIFENSORI

Gabriele BELLODI, Matteo COTALI, Luca IOTTI, Simone PINNA, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Jherson VERGARA



CENTROCAMPISTI

Roberto BIANCU, Matteo CALAMAI, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Marco PIREDDA, Joseph TETTEH, Andrea VALLOCCHIA



ATTACCANTI

Damir CETER, Roberto OGUNSEYE, Daniele RAGATZU, Yuri SENESI 



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione