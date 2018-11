Prospettiva Donna aderisce alla Giornata contro la violenza sulle donne con eventi e iniziative

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli eventi in programma hanno tutti lo scopo di informare e sensibilizzare quante più persone possibili sul tema della violenza di genere, a partire dai più giovani, promuovendo la cultura del rispetto ed educando al contrasto della violenza sulle donne., in cui si intrecciano le storie di cinque donne diverse tra loro, ma tutte accomunate dall’esperienza di una relazione violenta. L’evento è organizzato da Prospettiva Donna, in collaborazione con il Grand Hotel President di Olbia e il Coordinamento Donne SPI CGIL regionale, oltre che con il prezioso aiuto dell’appassionato proiezionista Bebo Ariu e il regista Fabrizio Derosas.Per il pomeriggio del 26, l’appuntamento è alle 18 alla Biblioteca Civica di Olbia, dove verrà presentato il nuovo libro di Cristiano Depalmas e Giacomo Crovetti «La violenza assistita. Da fenomeno a reato». A moderare l’incontro con gli autori sarà la presidente dell’associazione Prospettiva Donna Patrizia Desole. Quest’ultima, inoltre, prenderà parte all’incontro previsto per venerdì 23 novembre alle 11 presso l’aula magna del liceo classico A. Gramsci, organizzato dallo stesso istituto in collaborazione con Fidapa Olbia. Una tavola rotonda durante la quale prenderanno inoltre la parola la Dott.ssa Gianna Ledda, Presidente di Fidapa Olbia, il colonnello Alberto Cicognani, comandante dei Carabinieri di Olbia, la Dott.ssa Simonetta Lai, assessora ai Servizi Sociali del comune di Olbia, e la Dott.ssa Maria Grazia Antona, referente di Fidapa Olbia, che esporrà la Carta dei diritti della Bambina (già adottata dal Comune di Olbia a luglio 2018). A promuovere tutte le iniziative dell’associazione anche la voce di Rita Nurra di Radio Olbia Web, che giovedì alle 16 trasmetterà sulla web radio il programma dedicato a Prospettiva Donna e alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e sabato mattina, a partire dalle 10, in diretta dal bar del Delta Center di Olbia ricorderà insieme a Claudia Magnante, operatrice del centro antiviolenza, gli eventi in programma.