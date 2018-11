Sabato incontro a Olbia con il fotografo Nanni Angeli per il festival "Storie di un Attimo"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nuovo appuntamento promosso nell’ambito della settima edizione del festival popolare della fotografia “Storie di un attimo”, organizzato dall’associazione Argonauti. Sabato 24 novembre, alle 19 nel salotto culturale del Civico 33 in corso Umberto, si terrà l’incontro “Intorno a la janna a lianti, indagini fotografiche su limiti e passaggi” di Nanni Angeli. Il fotografo e animatore culturale presenterà oltre duecento fotografie di un reportage che riguarda soprattutto il paesaggio gallurese. Nel frattempo, si possono ancora visitare le diciannove mostre che compongono il festival e che sono state allestite in numerose location, in particolare nel centro storico.