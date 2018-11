Camion di rifiuti da altre regioni a Olbia e in Sardegna, Meloni (Pd) presenta interrogazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Sardegna non ha bisogno dei rifiuti di altre Regioni -ha commentato Giuseppe Meloni- la Sardegna vive principalmente di turismo e ambiente. La Sardegna deve diventare sempre di più ad Agricoltura biologica e per questo non può accettare di avvelenare la sua terra con i fanghi di depurazione che arrivano da luoghi inquinati.Lottiamo per difendere la nostra terra. Per questo ieri mattina ho protocollato una mozione, sottoscritta anche da tanti colleghi del mio gruppo consiliare, con la quale chiediamo di bloccare l'ingresso di rifiuti di ogni tipo (extra regionali) in Sardegna e limitare fortemente il riutilizzo dei fanghi di depurazione nei nostri campi, anche alla luce delle disposizioni molto pericolose contenute nel Decreto Genova”. ecco la mozione nella sua forma integrale."Mozione – MELONI Giuseppe, DERIU, CACCIOTTO, COMANDINI, PISCEDDA, FORMA, SOLINAS, COLLU, TENDAS, MELONI Valerio, COZZOLINO, PINNA, RUGGERI, LOTTO"sulla necessità di porre in essere ogni utile iniziativa volta a impedire la possibilità che in Sardegna possano essere smaltiti rifiuti e fanghi di depurazione di provenienza extra regionale."*************IL CONSIGLIO REGIONALEpremesso:- che l'art 41 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 - cosiddetto “decreto Genova" - recentemente convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, dispone tra l'altro, relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, una deroga ai limiti imposti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, per tutta una serie di sostanze (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobifenili, Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico) potenzialmente pericolose per la salute delle persone e degli animali e per l'ecosistema in generale;- che la cronaca degli ultimi tempi ha evidenziato l'ingresso in Sardegna di rifiuti di altre regioni che vengono conferiti presso nostre discariche, compresi fanghi di depurazione provenienti dal centro-sud Italia;tenuto conto- che in sede di Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome sull'esame del citato D.L. 109/2018, la Regione Sardegna e la Regione Basilicata, tramite i rispettivi e competenti assessori, hanno espresso forti perplessità sulle norme previste dall'art 41 ritenendo "essenziale acquisire, preventivamente, un parere aggiornato in merito da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, essendo quello rilasciato sull'argomento in data 14.3.2018 limitato ai soli parametri microbiologici e perciò non satisfattivo ai fini della risoluzione di tutte le problematicità connesse agli spandimenti."ritenuto pertanto- di dover assolutamente evitare che in una Regione come la nostra, che in materia di rifiuti risulta tra le più efficienti e virtuose del Paese (come testimoniano le alte percentuali di raccolta differenziata raggiunte nell'Isola), che vanta importanti colture biologiche e dispone di un ambiente in larga parte ancora incontaminato, possano, ancorché in presenza di un qualche vantaggio economico, essere smaltiti rifiuti prodotti altrove;- che l'ipotesi di smaltire i citati rifiuti potrebbe, tra l'altro, rivelarsi pericolosa dal punto di vista igienico-sanitario con possibili, se non probabili, gravi ripercussioni sull'intera filiera agro alimentare sarda;considerato- che la Regione Sardegna, conformemente ai principi di prevenzione e sostenibilità messi in atto anche attraverso azioni di sensibilizzazione articolate a livello territoriale, ha finora adottato sul tema misure coerenti con la specificità socio-economica e ambientale del territorio, anche ai fini della tutela e salvaguardia di un patrimonio ambientale unico nel suo genere che impone obiettivi ben più ambiziosi;- che la situazione prospettata rischia di offrire della Sardegna un’immagine distorta rispetto alla sua preminente vocazione turistico-naturalistica;- che alcune Regioni, in particolare del nord Italia, hanno manifestato l'intenzione di impedire l'ingresso nel loro territorio di rifiuti provenienti da altre aree della Penisola;tutto ciò premessoimpegna il Presidente della Giunta e l’Assessora della Difesa dell'Ambiente1) a valutare preliminarmente la possibilità di impedire l'ingresso in Sardegna di rifiuti e fanghi di depurazione provenienti da altre regioni italiane e/o dall'estero, o, in via subordinata, ad assicurare, comunque, che tali conferimenti “extra regionali” non siano suscettibili di incidere sui livelli di autosufficienza delle discariche della nostra Regione rispetto allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, organici o speciali;2) a garantire che vengano effettuati gli opportuni minuziosi controlli circa la natura, la provenienza e il rispetto dei parametri di legge di tutti i rifiuti extra regionali ai quali non possa eventualmente essere impedito ex lege l'ingresso nella nostra Regione;3) ad intraprendere, altresì, apposite azioni volte a disporre e verificare che i fanghi di depurazione, compresi quelli prodotti in Sardegna, non possano essere "sparsi" nei campi della nostra Isola se i livelli delle sostanze citate in premessa, e in essi contenute, non siano compatibili con le pratiche proprie della agricoltura c.d. biologica"Cagliari 22 Novembre 2018".