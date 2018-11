Droga nelle scuole a Olbia, nei guai un 15enne e segnalati altri due studenti ***VIDEO***

Gli interventi, concordati preventivamente con i Dirigenti Scolastici delle scuole medie superiori, hanno interessato cinque istituti superiori di Olbia. In particolare, nel corso delle attività, le fiamme gialle, su segnalazione della dirigente di uno degli istituti interessati dai controlli, individuavano un giovane studente di soli quindici anni.Le attività di perquisizione dell’abitazione del giovane, svolte alla presenza della madre, consentivano di rinvenire, oltre a ulteriori 30 grammi di marijuana e quasi 10 di hashish, anche tre piante di marijuana occultate in un armadio all’interno del quale era stato allestito un piccolo impianto artigianale di coltivazione indoor, composto da un ventilatore e da una lampada per favorire la crescita delle piante illegali. Al termine delle attività, il giovane veniva quindi deferito alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Sassari.I controlli svolti in questa prima parte dell’anno scolastico, oltre a testimoniare l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nella prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, confermano i recenti dati sulla presenza degli stupefacenti negli istituti scolastici che si rivelano spesso uno dei primi luoghi in cui i giovani entrano in contatto con la droga.

