Grande successo per la 22esima edizione del Judo in Action a Olbia, alza il trofeo una squadra Corsa

Il Dojo Porto Vecchio, in virtù dei risultati ottenuti dai propri atleti si è classificato primo, seguito da due titolate squadre sarde, la Scuola judo Ceracchini Cagliari al secondo posto e il Centro sportivo Guido Sieni di Sassari al terzo. Un podio che conferma l’alto livello agonistico del Trofeo organizzato da 22 anni dalla storica società olbiese guidata dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 5º dan. La competizione a squadre, sotto l’egida della Fijlkam (la Federazione italiana judo, lotta, karate ed arti marziali) e patrocinata dal Comune di Olbia, era riservata a tutte le categorie agonistiche, esordienti, cadetti, junior e senior e quest’anno ha segnato un record di partecipazione.Un folto pubblico ha seguito per tutta la mattina i combattimenti, di alto livello tecnico, e applaudito l’esibizione del settore giovanile della Kan judo Olbia che con i suoi 96 tesserati è tra le società più importanti dell’Isola, con una particolare attenzione per la promozione del judo ad iniziare dai più piccoli. Un momento dell’esibizione, dedicata a una breve dimostrazione delle tecniche del judo a ritmo di musica, è stata dedicata come da tradizione al ricordo di Francesco Contu, collaboratore della società prematuramente scomparso alcuni anni fa.dal collaboratore tecnico Gavino Carta e dall’aspirante allenatore Salvatore Calvisi. Hanno ottenuto l’oro Manuel Asara nei 60 kg cadetti, Letizia Nicolè (63 kg), Teseo Garrucciu (60 kg) e Gabriele Marrone (42 kg) negli esordienti, l’argento Simone Rosas (50 kg) e il bronzo Ilenia Atturo (40 kg) e Riccardo Nurzia (45 kg), tutti esordienti.“Il successo della manifestazione ci rende molto orgogliosi e determinati a continuare su questa strada - ha commentato Il maestro Angelo Calvisi - È il frutto di un grande lavoro e della collaborazione di un nutrito staff, circa cinquanta persone, che comprende oltre ai miei più stretti collaboratori molte famiglie dei nostri bambini e ragazzi che condividono il nostro progetto. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale di Olbia che ci sostiene da sempre e i tanti olbiesi che domenica hanno affollato le tribune del palazzetto, con una partecipazione unica nello scenario judoistico sardo”. Il prossimo evento è per il 9 dicembre con il Baby Ippon, la manifestazione dedicata ai preagonisti e che è ormai l’appuntamento pre-natalizio dei baby judoka sardi.

