"Ovunque Proteggimi"di Bonifacio Angius conquista pubblico e critica al Torino Film Festival

. Grande successo ieri sera per la prima mondiale del filmpresentato nella Sezione Ufficiale del Torino Film Festival "Festa Mobile” alla presenza del regista, del cast e della direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission, Nevina Satta.Il film, accolto da fragorosi applausi e dall’entusiasmo del pubblico in sala, debutterà in anteprima regionale questa sera al cinema Cityplex Moderno di Sassari, dove il regista e gli attori incontreranno il pubblico, per poi approdare nelle sale italiane dal 29 novembre., girato interamente in Sardegna, è prodotto da Andrea Paris e Matteo Rovere per Ascent Film con Rai Cinema, il contributo del MIBAC e dell'assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali e Spettacoli della Regione Sardegna, il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission (Fondo Sardegna Ospitalità e Fondo Filming Cagliari in collaborazione con il Comune di Cagliari).Con Alessandro Gazale, Francesca Niedda e Antonio Angius, il film racconta dell’incontro di due personaggi in cui la voglia di rinascere fa a pugni con un mondo che non gli appartiene. Quelle di Alessandro e Francesca sono due vite vissute al limite ed è inutile fermarli dopo il loro incontro: la loro è la forza di quei deboli la cui malinconia è superata solo dall’enorme speranza per un futuro migliore.Soddisfazione nelle parole dell’assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Giuseppe Dessena: «Una delle più interessanti vetrine del cinema in Italia ospita un lavoro isolano. Ancora una volta possiamo dirci orgogliosi della produzione dei registi della nostra terra e di tutti coloro che operano nel settore e continuiamo a portare avanti le nostre politiche culturali insieme a quelle per il cinema, per tenere alto e vivo il nome della Sardegna e creare economia intorno a tutte le nostre produzioni».Un impegno per sostenere il cinema “Made in Sardegna” molto importante anche per il Comune di Cagliari, che ha sostenuto il film parzialmente girato tra Poetto e porto con il fondo "Filming Cagliari”, anche nelle parole dell’assessore alle Attività produttive, turismo e politiche delle pari opportunità, Marzia Cilloccu: «La grande umanità del secondo film di Bonifacio Angius ben si sposa con i paesaggi della nostra isola: li valorizza e li esalta portando all’attenzione dello spettatore scorci straordinari e senza tempo. La Sardegna si conferma pronta ad accogliere le più importanti produzioni cinematografiche nazionali e internazionali anche grazie alla collaborazione sempre più fattiva tra il Comune di Cagliari e la Sardegna Film Commission con il fondo Filming Cagliari».