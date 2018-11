I Giganti della Dinamo impegnati con le rispettive nazionali per le qualificaioni ai mondiali

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Quando un giocatore viene chiamato in nazionale è sicuramente un grande riconoscimento per il ragazzo in primis ma anche per la società e l’allenatore _ha commentato coach Esposito nei giorni scorsi_ significa che il lavoro svolto gli ha permesso di emergere. Per questa ragione sono molto contento per Achille e Dyshawn ed è una soddisfazione sia per me sia per la società, che viene rappresentata”.“Sono arrivato a Brescia carico ed entusiasta di prendere parte a questa finestra di qualificazione _ha commentato Achille Polonara_, il gruppo è motivato e vogliamo fare davvero bene, abbiamo poco tempo per preparare le partite ma faremo di tutto per farci trovare al top e centrare la qualificazione”. Il debutto è fossato giovedì al PalaLeonessa: “Affrontiamo con grande energia la sfida con la Lituania che è da sempre la nostra bestia nera, dato che non siamo mai riusciti a batterli _spiega Achille_, sono sicuro che giocare in casa ci aiuterà e il pubblico ci darà una grande spinta”.le 23:15 ora locale) a Caracas; anche questa volta D sarà l’unico dei giganti a disputare gli American Qualifiers. “Sono felice e orgoglioso di indossare ancora la maglia della mia nazionale _ha commentato Dyshawn_ sono pronto a mettermi al servizio della squadra. Ovviamente è un riconoscimento per il lavoro svolto, rappresentare la propria nazione è ciò a cui aspira ogni atleta”. Nella seconda partita il Canada affronterà il Brasile, lunedì 3 dicembre, a Sao Paulo.mentre ieri è iniziata la seconda. Un’ultima finestra è in programma a febbraio 2019. Dal secondo round saranno selezionate le prime tre squadre di ogni gruppo definendo così le 12 partecipanti europee che prenderanno parte alla Fiba Basketball World Cup in Cina in programma dal 31 agosto al 19 settembre 2019. Ai mondiali parteciperanno 32 squadre, 12 degli European Qualifiers, 7 degli Asian Qualifiers più la nazione ospitante, 7 team degli American Qualifiers e 5 degli African Qualifiers.