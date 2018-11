Il comune di Arzachena lancia il nuovo sito web istituzionale e telegiornale comunale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Da oggi è on line il nuovo sito web istituzionale www.comunearzachena.it ricco di informazioni, funzionalità e servizi che integra al suo interno tutti i canali social ufficiali, compresi Facebook, Instagram, Youtube, e la TV dei Comuni, già attiva da un anno per la trasmissione in diretta delle sedute di consiglio. Altra novità riguarda proprio i consiglieri che fin dalla prossima seduta utilizzeranno dei tablet per la consultazione di delibere e allegati.spingendosi oltre le disposizioni basilari al fine di assicurare la migliore esperienza possibile di navigazione all’utente grazie a tecniche innovative di comunicazione improntate alla democrazia digitale."L’obiettivo è garantire la più ampia accessibilità alle informazioni e la partecipazione degli utenti alla vita della pubblica amministrazione locale – spiega Ragnedda -. Per una cittadina come Arzachena, il sito web è il primo contatto e punto di riferimento per chi vive il nostro territorio, ci lavora o desidera visitarlo. L’innovazione e l’integrazione della comunicazione puntano a facilitare i rapporti con gli utenti, a snellire il lavoro degli uffici e a stimolare un maggiore coinvolgimento nell’utilizzo e nella condivisione dei contenuti. Basti pensare alle nuove funzionalità Segnalazioni, Cartografie, Comunicati stampa, Eventi o Allerta protezione civile. Integreremo presto anche con una sezione Webcam e Pago PA oltre alla traduzione in inglese di alcune pagine"."L’innovazione è partita un anno fa con la trasmissione in streaming del consiglio comunale grazie a un moderno programma di regia gestito internamente – racconta Cudoni -. Oggi proseguiamo nel percorso con un sito web moderno e la consegna di tablet ai consiglieri comunali. La trasmissione e consultazione di comunicazioni ufficiali, delibere e allegati avverrà in digitale. Non è solo una soluzione sostenibile dal punto di vista ambientale, ma una garanzia di maggiore efficacia ed efficienza delle procedure. Innovare gli strumenti di comunicazione significa ottimizzare le relazioni interne ed esterne dell’ente a tutto vantaggio dei cittadini".Prossimo passo verso una comunicazione aperta è il telegiornale comunale. Le notizie del Comune di Arzachena saranno fruibili con video e interviste, reportage dai cantieri di lavoro, dalle sedi degli eventi al fine di raccontare la vita della pubblica amministrazione. La trasmissione in streaming del consiglio comunale, il rinnovo del sito web e il Tg comunale sono possibili grazie alla collaborazione con la ditta Arion Line di Cagliari, la Tv dei Comuni e You TG.