Sabato 1 dicembre alle 18.30 incontro con Linda Simeone per "Storie di un attimo"

OLBIA. Tutto pronto per il prossimo appuntamento promosso all’interno del festival popolare della fotografia “Storie di un attimo”, organizzato dall’associazione Argonauti. Sabato 1 dicembre, alle 18.30 nel salotto culturale Civico 33 di corso Umberto, in programma un incontro e un mini workshop attorno al libro “Mostrami – Guida pratica per organizzare una mostra fotografica di successo” di Linda Simeone.







Una guida che nasce con l’obiettivo di far risparmiare tempo e denaro ai fotografi che desiderano esporre le loro fotografie ma che non sanno da che parte iniziare. All’incontro di sabato parteciperanno Linda Simeone e Angela Del Prete, organizzatrici de “Le vie delle foto” di Trieste. Nel frattempo, sono ancora aperte le diciannove mostre del festival “Storie di un attimo”. Le esposizioni, allestite in numerose location individuate in particolare nel centro storico, potranno essere visitate fino al 3 dicembre.

