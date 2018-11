Martedì a Olbia festeggiamenti ricorrenza Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco

OLBIA. Martedì 4 dicembre 2018, gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco come da tradizione festeggiano la ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. A Olbia la celebrazione si svolgerà a partire dalle 10.30 presso il Museo Archeologico di Olbia in concomitanza alla Capitaneria di Porto - Direzione Marittima del Nord Sardegna con la presenza del Direttore Marittimo e Comandante del porto di Olbia, Capitano di Vascello Maurizio Trogu. La festività di Santa Barbara rappresenta un momento particolarmente sentito che riunirà il personale dei Vigili del Fuoco in comune riflessione, nel ricordo di coloro che hanno donato la vita nell'adempimento del dovere svolgendo con abnegazione il proprio lavoro, a coloro che quotidianamente con dedizione e passione portano soccorso a chi chiede aiuto.







Al Comando Provinciale di Sassari verrà svolto un programma d’eccezione. I festeggiamenti prevedono il ritrovo delle autorità alle ore 9.30 presso la Sede Centrale di Piazza Conte di Moriana, 1. Alle ore 9.45 sarà celebrata la Santa Messa dal Mons. Gianfranco Saba Arciverscovo di Sassari e alle ore 10.45 ci sarà l'intervento del Comandante Provinciale Michele Di Tullio con la consegna delle onorificenze alla presenza del Prefetto di Sassari, Giuseppe Marani. A partire dalle ore 11.30 verrà offerto a tutti i presenti un saggio spettacolo a cura dei Vigili del Fuoco di Sassari che per l’occasione saranno accompagnati dalla Banda Musicale della Brigata Sassari.

