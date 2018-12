Incendio in appartamento a Porto Torres: morto un giovane di 25 anni, grave la madre

grave la madre di 56 che è stata ricoverata in ospedale. Sui posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 9A 1A e 1As. L’allarme è stato dato da un carabiniere che si è accorto del fumo che usciva dall’appartamento. Gli operatori sono intervenuti alle 4.10 e hanno estratto le due persone dall’appartamento consegnandoli al personale medico che purtroppo ha dovuto accertare il decesso del giovane e ricoverare d’urgenza la signora. Il ragazzo è morto per arresto cardiocircolatorio in seguito all'inalazione dei fumi. Sul posto erano presenti anche i militari dell’Arma dei carabinieri.

