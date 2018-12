Tre giorni di eventi per il capodanno olbiese con il super concerto dei Maneskin

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

nel corso delle quali si succederanno eventi artisti e culturali di diverso genere, in grado di attrarre un target di pubblico molto ampio, dai più giovani ai più grandi di età, oltre che diversificato per provenienza, visto il livello degli artisti coinvolti.«Abbiamo scelto un programma che crediamo possa essere interessante non soltanto per i nostri concittadini, ma anche per i turisti ospitati nel nostro territorio e nelle diverse località della Sardegna. – afferma l’assessore al turismo e alle attività produttive Marco Balata - La nostra amministrazione ha voluto dar vita a quello che certamente costituirà uno degli eventi artistici più importanti e coinvolgenti dell’intero panorama turistico invernale della Sardegna, in grado di poter contribuire a promuovere l’immagine turistica della Città di Olbia e dell’intero territorio gallurese, oltre che garantire sicure ricadute economiche sul tessuto socio economico locale».segni indelebili di una tradizione che lega l’uomo con l’ambiente e che ha forgiato nel tempo l’essenza del popolo sardo. Uno spettacolo questo che si svolgerà all’interno del museo archeologico di Olbia e prenderà spunto proprio dai reperti archeologici ivi esposti per dar vita a scenografie suggestive e installazioni danzanti.Un donu de s’arte sarda” e l’esibizione dell’orchestra “Benas”, inonderanno il centro cittadino di Olbia con coreografie esplosive ed elettrizzanti, in grado di coinvolgere attivamente il pubblico, all’interno delle proprie performance live, per entusiasmare le serate di adulti e piccini, con coreografie fantastiche e colpi di scena.La Società Parente Fireworks è produttore da più di 110 anni di fuochi d’artificio, esportatore in tutto il mondo dei propri articoli, specializzato nella progettazione e nella produzione di eventi su grande scala. Ha realizzato spettacoli pirotecnici di grandi dimensioni, operando in 30 paesi del Mondo, prendendo parte ad esempio, a 3 cerimonie di giochi olimpici e realizzando lo spettacolo di fuochi artificiali del “Vasco Modena Park” nel 2017.Dopo i saluti del nuovo anno e al termine del concerto principale, la notte proseguirà con l’accompagnamento di un Dj-Set finale, una manifestazione allegra e gioviale per augurare i migliori auspici per il 2019. «Dopo varie valutazioni, la scelta da parte della nostra amministrazione di festeggiare il Capodanno olbiese con i Måneskin è dovuta al fatto che attualmente sono il gruppo musicale più accattivante sul panorama musicale italiano, soprattutto per i più giovani, attenti alle mode e ai talent televisivi, vere e proprie fucine degli artisti di ultima generazione. I Måneskin hanno all’attivo un tour che ha registrato una serie lunghissima di sold out in tutta Italia, conseguente all’enorme successo derivante dall’undicesima edizione di X Factor. I Måneskin si esibiranno per la prima volta in Sardegna proprio per il capodanno olbiese in un concerto che sarà certamente coinvolgente, giovane, dinamico e particolarmente scenografico» conclude l’assessore.