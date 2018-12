Radio Olbia Web atterra al Demo's Cafè: venerdì inaugurazione con il concerto dei 4 no Limits

OLBIA. Radio Olbia web approda al Demo’s Cafè in via Genova per una nuova entusiasmante stagione radiofonica. La nuova postazione, fortemente voluta dai nuovi gestori del locale Marco ed Enrico, sarà un punto di incontro per musicisti, ospiti ed eventi che racconteranno la città in tutte le sue sfaccettature coinvolgendo tutti quelli che avranno piacere di raccontarsi. Al timone ci sarà l’inossidabile speaker radiofonica olbiese, Rita Nurra che da anni propone format di successo che hanno accompagnato negli anni la vita di tante persone attraverso le frequenze Fm e oggi via streaming web.







E venerdì sette novembre alle 19 ci sarà l’inaugurazione della nuova postazione. Alle 20.30 sul maxi schermo del Demo’s in onda la partita Juve-Inter e a seguire il concerto dei Four No Limits, band composta dal Trio No Limits di Dalila Carta (voce) Maurizio Nieddu ( Chitarra Acustica ) Alessandro Camedda ( Basso acustico) più Alberto Marras alle Percussion. Appuntamento da non perdere.

