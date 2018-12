Il Mater Olbia apre il 12 dicembre: da domani possibile prenotare le visite ambulatoriali

OLBIA. Al calar del sole cominciano a vedersi le prime luci accese delle stanze e degli uffici del Mater Olbia. Ancora troppo poche e all'esterno sembrerebbe essere ancora un grande cantiere. Eppure il traguardo, seppur limitato all’apertura degli ambulatori, è stato fissato per il 12 dicembre prossimo. Il condizionale è ovviamente d’obbligo dopo le false partenze di tutti questi anni. Eppure, per i più scettici, da domani sarà possibile contattare lo 07891899898 per prenotare le visite negli ambulatori che saranno per il momento dodici.







Cardiologia, chirurgia generale, ecografia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, mammografia, neurochirurgia, neurologia, otorinolaringoiatra e pneumologia che lavoreranno in sinergia e convenzione con il tema sanitario nazionale. A darne notizia un avviso pubblicitario che è stato pubblicato sui quotidiani regionali e che spiega in parte anche l’evolversi delle aperture. Dal 5 al 21 dicembre, infatti, ci sarà una sorta di avvio sperimentale con il centralino che dalle 9 alle 19 esclusi i festivi raccoglierà le prenotazioni. Poi dal 22 dicembre al 6 gennaio, la struttura rimarrà chiusa "per mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi”. Ricordiamo che il Mater Olbia è una struttura privata di proprità del Qatar e in convenzione con la Fondazione Gemelli.



