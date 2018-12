Acqua del Liscia con valori fuori norma, disagi in diversi comuni della Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I dati dell'acqua grezza rilevati in impianto evidenziano valori anomali di ferro, manganese e ammoniaca. Già nei giorni scorsi Abbanoa ha sollecitato più volte Enas di cambiare la quota di presa dalla diga in modo da prelevare acqua con caratteristiche più stabili a un livello differente del lago.La portata di acqua trattata risulta ridotta di circa 100 litri al secondo, ma la qualità è in miglioramento: sono necessarie, però, 72 ore (tre giorni) per un totale ricambio della risorsa idrica in distribuzione. I tecnici e i laboratori stanno costantemente effettuando monitoraggi per verificare l'evoluzione delle caratteristiche dell'acqua e procedere con le operazioni conseguenti.Per far fronte alla temporanea diminuzione della quantità d'acqua trattata e salvaguardare le scorte nei serbatoi, indispensabili per garantire il servizio durante la giornata, i tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che comporta la chiusura notturna dell'erogazione a partire da stasera nei centri serviti.