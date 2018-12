Porto Cervo, le voci dell'oceano alla scoperta del Santuario Pelagos e del Canyon di Caprera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

per l’organizzazione di una giornata formativa nell’ambito del programma “Smeralda Holding Blu Day” dedicata agli alunni delle classi 5° delle scuole primarie di primo grado, in collaborazione con l’associazione SEAME Sardinia.una giornata alla scoperta del Santuario Pelagos e del Canyon di Caprera”. L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere, a partire dai bambini, una rinnovata cultura per la salvaguardia dell’ambiente, del mare e della fauna marina.