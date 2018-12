Jovanotti a Olbia è realtà, lanciato oggi il tour del cantante Jova Beach Party

OLBIA. Jovanotti in diretta facebook da Milano annuncia la data olbiese del tour. Sarà martedì 23 luglio. L'artista ha parlato dei suoi spettacoli che saranno quindici. Jova beach party, sarà un villaggio con palchi per artisti, area per bambini, aree ristorazioni e tanto altro. Una vera e propria spiaggia dove la musica sarà al centro, ma ci saranno tante altre attività con la possibilità di essere addirittura sposati dal cantante. "La prima cosa quando stavamo organizzando è l'ecosostenibilità di questa avventura. Lasciare i luoghi come li abbiamo lasciati. E per questo motivo il Jova Beach Party sarà in collaborazione con il Wwf". Il vantante ha descritto il progetto nei dettagli con un'area che sarà pari a tre campi da calcio.

"Avremo un ritorno turistico importante e noi siamo molto contenti di questo importante risultato- ha dichiarato Marco Balata l'assessore al turismo del comune di Olbia chiamato sul palco dal cantante-. Accogliamo a Olbia il Jovanotti artista, ma anche il Jovanotti uomo per i temi trattati e per aver visto questo percorso". L'assessore ha poi donato al cantante il biglietto di un concerto negli anni '90 che si era svolto proprio a Olbia.







Ecco tutte le date:

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, mercoledì 10 luglio a Rimini, sabato 13 luglio a Barletta, mercoledì 17 luglio a Ladispoli (Roma), sabato 20 luglio a Castelvolturno (Ce),, sabato 27 luglio ad Albenga, martedì 30 luglio a Viareggio, sabato 3 agosto a Lido di Fermo, mercoledì 7 agosto a Praja, sabato 10 agosto a Roccella Jonica (Rc), sabato 17 agosto a Vasto (Ch). La data di chiusura del 24 agosto si terrà in montagna, a 2.275 metri di altezza, a Plan de Corones, in Alto Adige. Le prevendite inizieranno alle ore 10 di venerdì’ 7 dicembre. Costo del biglietto 52 euro.