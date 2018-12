L'Olbia si prepara per la sfida di domenica con Siena e batte la Berretti per 6-0

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'incontro tutto in famiglia, disputatosi alla Basa, si è concluso con un tondo punteggio tennistico (6-0). L'Olbia, concentrati nella preparazione alla sfida di domenica contro il Siena, è scesa in campo per una partitella amichevole contro la squadra Berretti allenata da mister Testoni, producendosi in un test interessante, utile soprattutto a mettere a punto movimenti e a cercare la massima incisività sotto porta. Di Biancu, Ragatzu, Martiniello, Ogunseye e Tetteh (doppietta) le firma sul tabellino dei marcatori di una partita che ha visto mister Carboni mescolare carte e uomini dell'assetto. In campo, nel corso della ripresa, anche Yuri Senesi, che ha recuperato dal problema fisica che l'aveva costretto a restare fuori nelle ultime tre partita. I bianchi torneranno ad allenarsi alla Basa oggi e domani sabato mattina. Ancora due allenamenti per oliare i meccanismi e rifinire i tasselli. La 15ª giornata è alle porte.