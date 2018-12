Incidente nella notte sul ponte del fiume Padrongianus a Olbia, una ferita in codice rosso

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questa mattina nei pressi del ponte sul Padrongianus una ragazza a bordo della sua auto ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il guard rail. La giovane è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso cttadino in codice rosso. L'episodio si è verificato stamane intorno alle 6.15 quando una Fiat Panda, alla cui guida si trovava una ragazza di nazionalità polacca, per cause ancora da accertare è andata dritta in un curva impattando violentemente contro il guard rail. Sul posto carabinieri, polizia, operatori del 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Olbia. In corso di accertamento le dinamiche dell'incidente.