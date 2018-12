Numerosi danni causati dal forte vento a Olbia, in azione i vigili del fuoco

OLBIA. Il vento forte sta allentando la morsa sulla Gallura, ma si registrano ancora tanti interventi a Olbia. I vigili del fuoco da ieri sono impegnati in tutta la città per risolvere le criticità soprattutto per alberi pericolanti, coperture ed elementi strutturali in pericolo di distacco. Una palazzina è stata evacuata per il pericolo di una gru pericolante. Un altro intervento è stata registrato

alla rotatoria dell’aeroporto dove è stato rimosso il faro di un palo che stava per cadere.



