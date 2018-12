Il nuovo film di Bonifacio Angius, Ovunque Proteggimi, arriva in sala a Olbia con tutto il cast

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tutti d’accordo nel definire “Ovunque proteggimi” una delle pellicole italiane più belle del 2018. Finalmente il regista Bonifacio Angius e gli attori protagonisti di “Ovunque proteggimi” – Francesca Niedda, Alessandro Gazale e il piccolo Antonio Angius – arrivano anche a Olbia per incontrare il pubblico cittadino. L’appuntamento è mercoledì 12 dicembre al Cinema Teatro Olbia in via delle Terme, per lo spettacolo delle 19.30. Angius e i suoi attori incontreranno gli spettatori per raccontare aneddoti, retroscena e curiosità legate al film, e per rispondere alle domande delle persone presenti in sala.– con un cast sardo e una troupe quasi interamente isolana. Come racconta il regista Bonifacio Angius, “Ovunque proteggimi” non è esattamente una storia d’amore, ma «una storia che parla d’amore, è un film sulla famiglia fatto in famiglia, non solo perché gli attori protagonisti sono la mia compagnaFrancesca Niedda, mio figlio Antonio e Alessandro Gazale, che considero come un mio parente stretto – ha sottolineato il regista - ma anche perché il film rispecchia la mia idea di solidarietà tra esseri umani che sarebbe troppo riduttivo definire, come vuole la società, “sbandati “o “marginali”».E quando all'alba si vede rifiutare da sua madre i soldi necessari per fare il gradasso con delle ragazzine, Alessandro perde la testa. Dopo una vita sprecata davanti ad una slot-machine a pontificare sbronzo dalla mattina presto e sperare nella fortuna di un gratta e vinci, non avrebbe mai immaginato che l'amore potesse tornare a fargli visita. In una corsia d'ospedale. È qui, che il nostro Alessandro incontra Francesca. Grandi occhi verdi, malinconici e luminosi, i modi spontanei di una bambina. I biglietti della nave in tasca, per lei e per Antonio, cinque anni appena, e una faccina da pubblicità del cioccolato al latte. Ad agosto la Sardegna è un'esplosione di luce bianca, di cemento rovente, di campagne dorate, di mare che luccica in lontananza. Alessandro e Francesca sono finalmente fuori dall'ospedale, in viaggio verso un'ultima occasione.