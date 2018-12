Domani al via gli eventi natalizi a Loiri Porto San Paolo: ecco il programma

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E’ questa la filosofia che il Comune ha applicato al cartellone di eventi preparato dagli assessori Andrea Piredda, Filippa Azzena e Juliette Gelsomino in collaborazione con Consorzio la Sorgente, Archivio Mario Cervo, Roberta Meloni e i ragazzi “I Girasoli”, Magic party, Asd Loiri settore giovanile, Un chapiteau parapluie, Polisportiva Porto san Paolo ed Enjoy communication.Si comincia domani mattina (12 Dicembre), alle 10, con l’inaugurazione del presepe sardo realizzato da Roberta Meloni e i ragazzi del Centro “I Girasoli”. Roberta, appassionata di presepi ma anche di tradizioni e cultura sarda, quest’anno ha realizzato la Natività sarda insieme ai ragazzi “I Girasoli” e agli educatori del Centro di via Dante. Sarà possibile ammirare la versione sarda del presepe anche il 14, 17, 19 e 21 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il 22-23-26 e 29 dalle 16 alle 18 e il 2 e 4 gennaio allo stesso orario.Tra gli altri eventi in programma si prosegue il 17 dicembre nella palestra comunale con la “Festa per bambini” e l’arrivo di Babbo Natale. Il 21 dicembre, in via Mazzini, a Loiri, appuntamento con il presepe vivente. Il 22 i giardini della delegazione comunale di Porto San Paolo si trasformano nel “Villaggio dei balocchi” con un intera giornata dedicata ai bambini e ai genitori ma non solo, con mercatini di Natale e animazione durante tutta la giornata. Il 27 nella biblioteca comunale “Animazione alla lettura”; il 28 e 29 dicembre la musica delle zampogne e delle launeddas risuonerà nelle frazioni. Il 5 gennaio nella piazza della chiesa di Porto San Paolo spettacolo “Focu cecundu” e il 6 gennaio arriva la befana nella palestra comunale di Porto San Paolo.“Come ogni anno abbiamo voluto privilegiare i giovanissimi e gli anziani facendo un piccolo calendario pensato per accontentare tutti _ dichiara il sindaco Francesco Lai -. La novità di quest’anno è rappresentata dal presepe sardo per il quale l’amministrazione ringrazia Roberta per la realizzazione. Con gli zampognari e i suonatori delle launeddas portiamo poi lo spirito natalizio anche nelle frazioni, oltre che a Loiri e Porto San Paolo”.Un ringraziamento particolare a tutti gli assessori che hanno lavorato al programma e a gli uffici del Comune di Loiri Porto San Paolo che come sempre si danno da fare nell’organizzazione delle manifestazioni.