Travolti da camion sulla 131 Dcn mentre soccorrevano automobilisti: un ferito in gravi condizioni

OLBIA. Si ferma a prestare soccorso ad un automobilista che si era appena ribaltato con la sua autovettura sulla statale 131dcn e viene travolto da un camion. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza con il servizio di elisoccorso in ospedale a Olbia. L’episodio si è verificato questo pomeriggio sulla strada a quattro corsie Olbia-Nuoro, nel territorio comunale di Budoni quando il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato sulla carreggiata.







A quel punto si sono fermate le prime macchine per prestare soccorso agli occupanti del veicolo cappottato, rimasti illesi, e mentre un uomo a piedi stava raggiungendo il mezzo incidentato è stato travolto da un autocarro che stava procedendo lungo la strada. Nell’impatto sono rimasti feriti anche altre due persone che erano a bordo di un’altra auto. Sul posto gli operatori del 118 e il servizio di eliosoccorso che ha trasportato d’urgenza i feriti. In corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

