Questo pomeriggio alle 17 "La corsa di Babbo Natale"a Olbia nel segno della solidarietà

OLBIA. Questo pomeriggio, il 15 dicembre alle ore 17 si terrà “La corsa di Babbo Natale”, una camminata sportiva e corsa non agonistica di circa 2 km. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Sportivo Atletica Olbia in collaborazione con il Centro del Servizio Salute Mentale ATS di Olbia. «Si tratta di un’iniziativa molto importante, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche da quello sociale. – commenta l’assessore allo sport Silvana Pinducciu – Verrà infatti organizzata una raccolta fondi per l’associazione “Insieme oltre il Muro”, ad offerta libera, il cui ricavato verrà interamente destinato a sostegno delle attività associative».







Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Piazza Terranova Pausania e, in caso avverse condizioni meteo, in Piazza Mercato. L’itinerario seguirà il seguente percorso: Partenza Piazza Terranova – Corso Umberto I – Piazza Regina Margherita – Via Regina Elena – Via Redipuglia – Via Genova – rientro presso Piazza Terranova Pausania. La manifestazione comporterà qualche variazione nella viabilità tra le 17.30 e le 18.00 (saranno debitamente segnalate), in particolare nella rotatoria davanti all’hotel President, nella rotatoria davanti all’ex consorzio agrario ,nella discesa sopraelevata sud, in via Catello Piro, in via De Filippi, in via regina Elena, nella rotatoria di via Nuoro, nella rotatoria Sa Rughe.

