Le parole di mister Carboni dopo il Ko dei bianchi: "Questa non è l'Olbia"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Stringato ma conciso il commento di mister Carboni nell'immediato post partita di Novara: "Questa non è la vera Olbia e dobbiamo metterci alle spalle immediatamente questa partita. L'uno-due iniziale ci ha tagliato le gambe, essere sotto di due reti dopo 10' ha scompaginato i piani mettendoci in difficoltà anche a livello tattico perché nel cercare la via della rete ci siamo esposti alle ripartenza del Novara. Non abbiamo avuto neanche la giusta fortuna per riaprire la gara nel corso del primo tempo, quando loro ci hanno concesso degli spazi. Nel secondo tempo, dopo il 4-0, siamo scomparsi ed è la prima la prima volta, da quando sono arrivato, che la squadra è stata messa in grande difficoltà dall'avversario. Ci lecchiamo le ferite e ripartiamo. Oggi siamo in sofferenza, ma sono certo che saremo in grado di riprendere la nostra corsa".