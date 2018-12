Giovedì a Tempio Pausania la consegna di venti nuovi alloggi popolari ad altrettante famiglie

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

infatti, a Tempio venti famiglie riceveranno un bene prezioso: la casa. La cerimonia di consegna si svolgerà alle ore 10.30 presso la sede del Comune in Piazza Gallura n.3. Inizialmente si procederà con la firma dei contratti, successivamente si consegneranno le chiavi delle unità abitative. Gli edifici sorgono su due lotti vicini ma distinti, posti nella periferia dell’abitato, in una zona C di espansione urbana.ciascuno con una superficie di 95 mq; i due alloggi hanno competenza esclusiva su una parte del cortile; nello spazio antistante l’edificio sono individuati i 10 posti auto scoperti; nei piani primo e secondo sono stati realizzati 4 alloggi per piano, della superficie di 71 mq ciascuno.Il fabbricato B, ubicato nella Via Pertini, ospita 10 unità abitative ed è articolato su 3 livelli fuori terra oltre ad un piano seminterrato: nel piano seminterrato sono localizzati 10 posti auto coperti; nel piano terra oltre all’androne di ingresso ed ai locali condominiali sono presenti 2 alloggi, ciascuno con una superficie di 95 mq; i due alloggi hanno competenza esclusiva su una parte del cortile; nei piani primo e secondo sono stati realizzati 4 alloggi per piano, della superficie di 71 mq ciascuno.