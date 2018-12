Domani alle 20.30 Dinamo impegnata in Fiba Europe Cup contro Varese, ecco le parole del mister

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet: domani, alle 20.30, sarà alzata la palla a due della sfida con la Pallacanestro Varese valida per il Game 2 del secondo round di Fiba Europe Cup. Dopo il successo conquistato a Groningen contro il Donar e la battaglia con Milano di domenica, Devecchi e compagni disputeranno la seconda gara casalinga consecutiva: per la prima volta il Banco affronta una squadra italiana in una competizione continentale.Varese arriva al Game 2 in un ottimo momento in campionato e come noi in coppa ha superato il primo turno con una sola sconfitta”. Le chiavi della formazione lombarda sono molteplici: “La Pallacanestro Varese gioca ad alti ritmi e con una difesa molto aggressiva: soprattutto in Fiba Europe Cup utilizzano il roster al completo, ruotando spesso gli uomini in campo”. L’imperativo per i suoi ragazzi è chiaro: “Sarà fondamentale per noi mantenere il ritmo e l’atteggiamento portato in campo nelle ultime gare per vincere una gara che è fondamentale in ottica di qualificazione al prossimo turno”.