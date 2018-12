Grandi emozioni per il concerto di Natale a Olbia del coro delle voci bianche di San Vincenzo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ex alunni dell’Istituto di via de Filippi, hanno regalato oltre un’ora di musica e preghiera, dando voce alle più famose melodie del Natale. Diretti dalla Maestra Maria Grazia Garau, i piccoli cantori hanno proposto un repertorio in diverse lingue, legato alla solennità che celebra l’incarnazione e la venuta del Cristo, creando un clima di gioia e profondità che ha commosso il folto pubblico presente.e felice della serata anche il parroco don Gianni Satta che ha assistito con gioia a tutto il concerto. «La serata è stata spumeggiante, strepitosa – ha detto la direttrice del coro, la Maestra Maria Grazia Garau. I bambini hanno lavorato tanto per preparare il concerto, ma loro sono creativi, originali e se riesci a dare loro una buona motivazione ti seguono incondizionatamente. I bambini sono dei giudici imparziali che osservano il comportamento di noi adulti pronti ad imitarci se facciamo bene. Tutta la Scuola San Vincenzo ringrazia Don Gianni Satta che ci ha ospitato con affetto, e l'amministrazione comunale che ha incoraggiato la nostra iniziativa».