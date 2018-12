Giochi e laboratori nella casa di Babbo Natale a Olbia e da domani gli elfi in piazza a Marina Maria

OLBIA. La casa di Babbo Natale nel centro storico è un successo. Sono circa cento i bambini che ogni giorno affollano la colorata e accogliente casetta realizzata tra le mura del Refettorio dell’arte, in vicolo della Refezione, nei sotterranei dell’ex palazzo scolastico. L’associazione Sas Janas, con il sostegno dell’assessorato comunale alle Politiche giovanili guidato da Sabrina Serra, organizza ogni pomeriggio dalle 16 alle 20 una lunga serie di attività rigorosamente gratuite, come laboratori e giochi per bambini. Diversi anche gli eventi collaterali.







Prosegue per esempio il tour nelle frazioni: domani 21 dicembre dalle 17 alle 19 a Murta Maria, nella piazza della chiesa, andrà in scena l’evento itinerante “Gli elfi in piazza”. In programma giochi e laboratori in compagnia degli elfi e delle operatrici di Sas Janas, associazione presieduta da Claudia Pirina. Invece domenica 23 dicembre dalle 17.30 nel centro storico di Olbia il “Concerto itinerante di Natale con gli strumenti della tradizione sarda”: il protagonista sarà “Su cuntzertu antigu”, gruppo composto da giovani musiciste in costume sardo. La casa di Babbo Natale resterà aperta fino al 24 dicembre. Dal 4 al 6 gennaio, ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, in vicolo della Refezione sarà invece allestita la casa della Befana.

