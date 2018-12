Il grande cuore degli olbiesi realizza il "Miracolo di Natale" con tanti doni per i più bisognosi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Così, ieri, durante la giornata del “Miracolo di Natale” la scalinata di San Simplicio si è riempita di regali e doni per i più bisognosi. L’evento era organizzato in collaborazione con i Guardian Angels Olbia insieme a Libere Energie, Volontariato Vincenziano, Centro Umanitario con il patrocinio del Comune di Olbia. Un successo che si ripete da 22 anni in tante città della Sardegna grazie ad un’idea del presentatore Gennaro Longobardi.