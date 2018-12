Il futuro di Olbia nelle parole di Nizzi nella conferenza stampa di fine anno

OLBIA. Un bel 9 e un 8 a tutti gli assessori. E' la pagella che il sindaco Nizzi ha assegnato al suo operato e a quello della sua Giunta comunale in questo 2018. E mentre ci si appresta ad accogliere il 2019 il primo cittadino, nel corso di una conferenza stampa, ha stilato un primo bilancio dei risultati ottenuti e di quelli che arriveranno. Meno cemento, più verde e città a misura d’uomo. Il sindaco è convinto che la strada intrapresa dalla sua amministrazione porterà alla realizzazione di una città più vivibile e a misura di pedone. E tra i progetti di cui va più fiero è proprio quello dell’università in centro nei locali dell’ex Upim e della costituzione del consorzio che garantirà l’attuazione del progetto che dovrebbe vedere la luce proprio nel 2019. E mentre le altre città del nord Sardegna, in particolare affanno Sassari, sembrano soffrire una mancata programmazione, Olbia si appresta ad ingranare la quinta e a candidarsi come vero motore economico del nord Sardegna.







Il nuovo anno vedrà, infatti, l’avvio di tanti cantieri e progetti già finanziati e banditi. A partire dall’Iti, dalla riqualificazione dell’Ansa sud del golfo di Olbia, dall’arretramento della stazione ferroviaria, della realizzazione della nuova sala consiliare, del rifacimento di piazza Mercato.







“Esiste una giunta che lavora bene e una solida maggioranza in consiglio comunale -ha dichiarato Nizzi- che continua ad approvare ciò che progettiamo. Abbiamo approvato prima di Natale il bilancio e questo è uno strumento fondamentale per il buon funzionamento del nostro comune. Ma l’anno appena trascorso è da salutare con grande favore perché abbiamo utilizzato i fondi degli avanzi di bilancio per rifare le strade, abbiamo lavorato tanto sul centro storico attivando le zone a traffico limitato per una città più vivibile. Senza contare le grandi manifestazioni culturali e sportive che hanno reso la città molto più attrattiva, a partire dai concerti di Salmo e J-Ax, il Tattoo Show, il mondiale di moto d’acqua e ora il concerto di capodanno dei Maneskin”. il sindaco poi tiene molto al progetto Isola: “Abbiamo già speso due milioni e mezzo di euro per la messa a norma delle scuole -ha dichiarato il primo cittadino-. Il progetto Iscola della Regione Sardegna è il più importante degli ultimi anni. Noi abbiamo partecipato al bando e siamo in fase avanzata. La scuola di via Veronese ne sarà un esempio con i tracciati stradali modificati e tutto sarà rimesso a norma”.







Il sindaco ha poi parlato anche dell’istituzione della provincia del Nord Est: “Abbiamo partecipato a questa fondamentale battaglia per il territorio ed entro i primi quindici giorni di gennaio avremo questo importante progetto di legge che approderà in consiglio regionale”. Il 2019 darà poi alla luce, rassicura Nizzi, al piano di utilizzo dei litorali e al Puc che “aumenterà la qualità della vita degli olbiesi”. Ci sono dunque grandi aspettative per il nuovo anno, compresa l'apertura definitiva e a pieno regime del Mater Olbia che potrà funzionare come boost per il territorio.



