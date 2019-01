I giganti della Dinamo subito a lavoro nel 2019 per preparare la prossima sfida

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

i, appuntamento con la prima sfida del 2019 contro la Pallacanestro Trieste. Nel match valido per la 14° e penultima giornata del girone di andata sul parquet di piazzale Segni scenderà in campo la formazione triestina che sta vivendo un momento di grande forma. Trieste non si può certo considerare una matricola, sebbene rientri nella massima serie dopo 14 anni di assenza: gli uomini di coach Dalmasson stanno disputando un buon avvio di campionato, nella 13° giornata Cavaliero e compagni hanno perso con Brindisi dopo una importante striscia di tre vittorie su avellino, Reggio Emilia e Venezia. Oggi e venerdì nell’agenda biancoblu è prevista doppia seduta di allenamento, domani invece appuntamento in sessione mattutina.Il mercato estivo ha portato in Friuli due giocatori di grande esperienza costruendo l’asse principale della squadra di coach Dalmasson: si tratta dell’ex Reyer Hrvoje Peric e del play ex Pesaro Chris Wright. Dalla cavalcata che ha riportato Trieste nella massima serie restano a dare continuità ed esperienza Daniele Cavaliero e Alessandro Cittadini, alla Dinamo nella prima stagione in A, e alcuni giocatori chiamati a fare il salto di qualità dalla Legadue come Matteo Da Ros e Juan Fernandez, altro ex Sassari. A questi si aggiunge Jamar Sanders, visto a Trento, la guardia Devontric Walker, gli ex Capo d’Orlando Arturs Strautins e il centro Justin Knox. Dalla panchina coach Dalmasson potrà contare sul centro William Mosley, ottimo rimbalzista ex Fortitudo.È possibile acquistare i tagliandi anche accedendo al servizio di biglietteria elettronica gestita da Vivaticket e al Dinamo Store di Cagliari, in viale Bonaria 33, al piano piastra del palazzo Banco di Sardegna, aperto da lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30 (sabato 10-13).