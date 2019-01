Anche la Gallura nella morsa del gelo, domani pioggia e temperature in picchiata

OLBIA. Il maltempo sta per raggiungere anche la Sardegna e la Gallura. La perturbazione artica con valori di bassa pressione sta per colpire tutto il centro sud e in Sardegna sono previste temperature vicino allo zero con possibilità di nevicate anche a basse quote. Particolarmente sostenuti i venti di maestrale che già dalla giornata di domani soffieranno sull'isola per poi ruotare a Nord/Nord Est con un repentino calo delle temperature reali e cosiddette percepite (windchil).

Particolarmente intense le piogge previste per domani sera, dalle 19, a Olbia e in Gallura.



