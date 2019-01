Allerta Meteo in Sardegna e Gallura per gelate e temperature basse, stanotte possibili nevicate

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In base alle previsioni Meteo la protezione civile regionale ha appena diramato l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per basse temperature e neve. Il fenomeno è caratterizzato dalla presenza di un promontorio sull’Atlantico e di un minimo in quota nell’Europa Centro orientale che determina l’arrivo di aria fredda sull’Italia. A partire da stasera e fino a dopodomani, venerdì 11 gennaio, si avranno temperature inferiori ai 2 gradi e saranno possibili locali gelate. Questa notte potrebbe cadere anche la neve con debole intensità al di sopra dei 500 metri.