© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E' uscito nel pomeriggio per una passeggiata sul Limbara, ma forse a causa della neve e dell'arrivo del buio non è riuscito a ritrovare la strada del rientro. L'uomo, un 40enne, orginario di Aglientu ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi e a dare la propria posizione. Sono in corso le ricerche. In azione gli uomini del Corpo Forestale, dell'ente Forestas, dei carabinieri e della polizia.