Cambio di guardia alla guida dell'Olbia Calcio, ecco le parole del presidente Marino

. L'occasione giusta per parlare del recentissimo avvicendamento, ma anche per tracciare un bilancio della prima parte di stagione e al contempo rimettere in evidenza la filosofia aziendale che anima il progetto Olbia.persona che stimo come uomo e come tecnico e che con noi purtroppo ha raccolto meno di quanto la squadra avrebbe meritato sul campo. Sono convinto che nove partite senza vittorie non siano in assoluto la chiave per valutare un allenatore, ma per capire l'aria che tira e per provare a favorire quel bisogno psicologico che l'Olbia ha di scrollarsi di dosso negatività e amarezze. Adesso abbiamo davanti a noi 20 partite, resettiamo il passato e ripartiamo con mister Filippi convinti di poter disputare un girone di ritorno all'altezza delle nostre aspettative iniziali anche perché resto fermamente convinto di quello che dissi nel momento in cui interrompemmo il rapporto a novembre dopo la partita con il Gozzano: Michele è un patrimonio del calcio sardo e tecnici giovani e preparati come lui non si trovano facilmente in giro.È chiaro che, in un torneo estremamente competitivo, siamo davanti a un rendimento non sufficiente, ma questi giocatori valgono più di quanto hanno dimostrato, di questo ne sono certo. Ciò che ho chiesto in primis a mister Filippi è di trovare la chiave per tirar fuori tutte le potenzialità della squadra e penso che anche per questo vedremo un tecnico pronto a valutare qualcosa di diverso anche a livello tattico. Nella lunga chiacchierata che abbiamo avuto ieri, una richiesta esplicita l'ho fatta: dobbiamo migliorare la nostra efficacia sulle palle inattive difensive.di essere una squadra da playoff, ma resto convinto che abbia un valore superiore a quello che ha espresso il campo. Adesso è il momento di essere uniti e compatti per portare la nave in acque sicure, poi, cammin facendo, se riusciremo a trovare la costanza e la continuità che invoco, vedremo dove saremo arrivati.per cui è giusto che altri provino a puntare su di loro. Dopo un periodo davvero sfortunato stiamo recuperando Caligara e spero possa essere disponibile per il 20 gennaio, anche se è giusto non affrettare i tempi e andare cauti se serve. Per quanto riguarda i movimenti, posso garantire che chi uscirà verrà sostituito adeguatamente nel rispetto della coerenza e delle idee della società: non è pensabile spendere la totalità del fatturato in monte ingaggi e questo è uno dei difetti atavici della Serie C che porta a quelle situazioni societarie di estrema criticità che purtroppo sono sempre di attualità. Penso che la spesa non dovrebbe superare il 60%, come avviene in Serie B.Noi come Olbia continueremo a batterci perché la Lega adotti soluzioni che rendano il sistema realmente sostenibile continuando a credere nelle nostre idee e a portarle avanti in ogni sede, ma è chiaro che a tutto c'è un limite e che se mi renderò conto che preverranno posizioni di immobilismo di fronte a questo schifo, sono pronto a fare un passo indietro. Perché le regole esistono e solo se rispettate da tutti è possibile dare vita a una competizione sportiva ad armi pari.