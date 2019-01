Pigliaru sul tema delle accise: "Stiamo lavorando sul tema per individuare soluzioni migliori"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Con grande attenzione stiamo seguendo il tema delle accise nel pieno rispetto dell’ordine del giorno votato dal Consiglio regionale, a dispetto di ciò che dice l'Onorevole Dedoni." Lo dichiara il presidente della Regione Francesco Pigliaru in risposta alle valutazioni, espresse in una lettera inviata al presidente dell’Assemblea Gianfranco Ganau, dal consigliere dei Riformatori Attilio Dedoni. “Ho ricevuto e ascoltato una delegazione dei Riformatori che hanno illustrato le loro richieste. Siamo di fronte a una questione controversa e complessa che richiede verifiche a cui non ci stiamo sottraendo. Nei modi giusti e con un lavoro attento e approfondito – conclude il presidente Pigliaru - ci stiamo infatti muovendo per individuare le migliori soluzioni”.