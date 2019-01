Domani a Olbia appuntamento con l'aspirante ornitologo di 12 anni Francesco Barberini

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Alle 18, incontro con Francesco Barberini, aspirante ornitologo di 12 anni. "Siamo orgogliosi e felici di iniziare gli incontri di comunicazione del 2019 -commentato dall’Ente Parco- con la conferenza del giovanissimo Francesco Barberni, aspirante ornitologo di anni 12, che nella serata del 15 gennaio presenterà i suoi tre libri e parlerà della sua passione per la natura e l'ornitologia in particolare. Francesco, classe 2007, è stato ospite dell'Ente Turistico delle Seychelles e ha prodotto un diario di viaggio e un filmato a titolo “Seychelles travel book” Diario di un giovane ornitologo. Ha in lavorazione un quarto libro sulla Finlandia dove ha conosciuto i più grandi esperti di ornitologia locali. È stato ospite della prima puntata della trasmissione televisiva Portobello e in diverse puntate di Linea Blu. Il 12 marzo 2018 ha ricevuto dal Presidente Mattarella l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica italiana per meriti scientifici e divulgativi. Francesco, seguito dai suoi genitori, gira l’Italia con la sua personale conferenza sull’evoluzione degli uccelli dai dinosauri che presenterà anche a Olbia martedì 15 gennaio, nella sede dell’AMP di Tavolara, in Via Porto Romano 11, a partire dalle ore 18. Ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni su Francesco e la sua passione https://aspiranteornitologo.it/